Star Wars: The Old Republic: Galactic Stagione 6 è ora disponibile

Star Wars: The Old Republic, sviluppato da Bioware in collaborazione con Electronic Arts, è ora disponibile come free-to-play. L’opera accoglie la Galactic Season 6, un aggiornamento massiccio dedicato al titolo dedicato all’universo di George Lucas.

La nuova stagione porta con sé la Copero Stronghold, le missioni Date Night, nuovi equipaggiamenti e nuovo tracciato ricompense Galactic Season, aggiornamenti Cartel Market, e altro ancora. Tutte novità che, oltre a espandere l’esperienza, conducono i giocatori in contenuti aggiuntivi pensati per durare.