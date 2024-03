The Last Case of Benedict Fox in arrivo su PlayStation 5

Sviluppato da Plot Twist e pubblicato da Rogue Games, The Last Case of Benedict Fox arriverà su PlayStation 5 il prossimo 26 marzo dopo essere stato pubblicato su Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Si tratta di un videogioco con impostazioni Metroidvania e rompicapo, recensito dal nostro Nicholas Mercurio.









Il giocatore discende in un limbo di ricordi fatiscenti nei panni di Benedict Fox, un sedicente investigatore legato al suo compagno demone. Al suo interno, sfrutterà questo legame sacrilego per esplorare le menti di coloro che sono deceduti di recente in cerca di indizi man mano che si scopriranno i misteri di un’immensa villa decadente, il luogo del macabro omicidio di una giovane coppia, e la scomparsa del loro bambino.