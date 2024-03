Grandia HD Collection arriva su PlayStation e Xbox

Grandia HD Collection, sviluppato da Game Arts e pubblicato da GungHo Online Entertainment America, arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, presente anche su Nintendo Switch e PC. Grandia racconta la storia di Justin, il protagonista, e dei suoi compagni in una corsa contro le malvagie Forze Garlyle per scoprire i segreti perduti da tempo di un’antica civiltà.











Progettato e creato originariamente dallo sviluppatore GAME ARTS, creatori di classici come la serie Lunar, GRANDIA è stato un amato franchise fantasy sin da quando il titolo RPG iniziale della serie ha debuttato su SEGA Saturn nel 1997 e PlayStation nel 1999.