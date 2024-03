Embracer vende Saber Interactive a Beacon Interactive

Le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane si sono rivelate affidabili ora che Embracer Group ha confermato la cessione di Saber Interactive a Beacon Interactive, una nuova società controlla da Matthew Karch, già co-fondatore della stessa Saber. L’accordo vale 247 milioni di dollari e include non soltanto gli asset di Saber Interactive, ma anche varie controllate.

Beacon Interactive otterrà, infatti, la proprietà di vari studi di sviluppo: tra questi citiamo 3D Realms, Slipgate Ironworks, New World Interactive, Mad Head Games, DIGIC, Fractured Byte, Nimble Giant, e Sandbox Strategies. Invece, Embracer manterrà il controllo di queste altre società in precedenza controllate da Saber: 34 Big Things, 4A Games, Aspyr, Beamdog, Demiurge, Shiver, Snapshot, Tripwire, Tuxedo Labs, e Zen Studios.

Non è tutto, però, giacché nel contratto di cessione è stata inserita una clausola che permette a Saber Interactive, e dunque a Beacon Interactive, di acquisire anche 4A Games e Zen Studios entro un limite di tempo non specificato. Se ciò dovesse accadere, però, Embracer manterrebbe in ogni caso i diritti della serie Metro, già trasferiti alla sussidiaria Plaion.