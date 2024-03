Prince of Persia: The Lost Crown, in arrivo nuovi contenuti

Ubisoft ha presentato i contenuti aggiuntivi di Prince of Persia: The Lost Crown che saranno disponibili prossimamente. I nuovi contenuti includeranno diversi aggiornamenti gratuiti che permetteranno ai giocatori di riscoprire il Monte Qaf grazie a nuove modalità e sfide inedite, oltre a nuovi outfit per Sargon. Più avanti quest’anno, Ubisoft pubblicherà anche un DLC a pagamento che offrirà diverse ore di gioco con una storia completamente nuova, ambientazioni e nemici inediti.

Il primo aggiornamento, chiamato Warrior’s Path, sarà disponibile a partire dal 20 marzo e introdurrà una modalità Speedrun, una modalità Permadeath e quattro nuovi outfit per Sargon. Questo contenuto sarà gratuito per tutti i possessori del gioco. A seguire verranno pubblicati anche gli update Boss Attack e Divine Trials, che includeranno rispettivamente una sfida dei boss assieme a nuovi outfit per Sargon e nuove sfide di combattimento, platforming e di risoluzione enigmi insieme a nuovi amuleti, outfit per Sargon e altro. Nessun dettaglio, invece, circa il DLC a pagamento.

Ricordiamo che Prince of Persia: The Lost Crown è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch. Qui trovate la nostra recensione.