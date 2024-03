MotoGp 24 è in arrivo a maggio, ecco il trailer

Sviluppato e pubblicato da Milestone, MotoGp 24, il videogioco ufficiale sullo sport motociclistico, arriverà il prossimo 2 maggio 2024 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. Con l’obiettivo di offrire un’esperienza che rispecchi perfettamente l’emozione delle corse reali, la serie continua ad aggiungere alcune delle caratteristiche più richieste dalla community.









Dopo l’introduzione del meteo dinamico e delle gare flag-to-flag lo scorso anno, MotoGP 24 avvicinerà ancora di più i giocatori alle gare reali grazie all’aggiunta del mercato piloti e del MotoGP Stewards. Entrambe le novità sono pensate per offrire della varietà alla Modalità Carriera, la feature più apprezzata dei precedenti capitoli del prodotto a tema motociclistico. “Siamo entusiasti di annunciare MotoGP24 con ancora più nuove feature per i fan”, aggiunge Dan Rossomondo, Chief Commercial Officer of MotoGP commercial rights holder Dorna Sports. “Quello che stanno cercando è quello che troveranno: più aggiornamenti per rendere il gioco il più simile possibile a quello reale e una difficoltà più dinamica per garantire che sia i professionisti che i nuovi giocatori possano massimizzare la loro esperienza di gioco.