Empire of the Ants: alla scoperta di un nuovo trailer fotorealistico

Empire of the Ants, sviluppato da Tower Five e pubblicato da Microids, è un nuovo videogioco di strategia in tempo reale che è stato mostrato recentemente alla Game Developers Conference. La pubblicazione è prevista per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, anche se ancora manca una precisa data d’uscita.









Il titolo è ispirato al romanzo di Bernard Werber, che ha affascinato milioni di lettori con il suo universo affascinante e le sue riflessioni sulla natura umana. Nel trailer sono mostrate tutte le creature con cui sarà possibile interagire e interfacciarsi, oltre a una panoramica sul mondo di gioco, un mini-mondo tutto da esplorare.