ONE BTN BOSSES, ecco il trailer d'annuncio

ONE BTN BOSSES, sviluppato da Midnight Munchies e pubblicato da Outersloth, è stato annunciato quest’oggi per PC (Steam), ed è possibile aggiungerlo alla wishlist. I giocatori veranno catapultati in svariate, dove l’apparente semplicità incontrerà la strategia. Il tocco di un singolo tasto cambia il modo in cui si muove la nave.









I giocatori competono nei Galactico Games, pilotando la loro astronave in battaglie sempre più difficili contro i boss proposti. Nel percorso verso la gloria e la sponsorizzazione, i piloti scopriranno gli oscuri misteri dietro i Varchi e altre verità tutte da scoprire.