Epic Games Store: ecco i giochi gratis

Epic Games Store ha reso disponibili al download i nuovi giochi gratis. Stiamo parlando di Deus Ex: Mankind Divided e the Bridge, due opere molto diverse le une dalle altre. Qua potete trovare la nostra recensione di Deus Ex Mankind Divided.









Adam Jensen è ormai un esperto agente dell’antiterrorismo, ma si muove in un mondo che disprezza quelli come lui. Dotato di un nuovo arsenale di armi e potenziamenti di ultima generazione, dovrà scegliere una strategia e capire di chi può fidarsi veramente per riuscire a sventare una cospirazione mondiale. The Bridge, invece, è un titolo completamente opposto al precedente: è un puzzle game di logica in 2D che costringe il giocatore a rivalutare la sua prospettiva e i suoi preconcetti sulla fisica.