PlayStation 5: disponibile il nuovo aggiornamento

Nelle ultime ventiquattro ore, Sony ha rilasciato un nuovo aggiornamento per PlayStation 5, l’ammiraglia che a breve accoglierà due nuove esclusive come Rise of the Ronin di Team Ninja e Stellar Blade, dopo aver rilasciato Marvel’s Spider-Man.

Si tratta nel complesso di un miglioramenti software di sistema di PS5 relativi all’usabilità e nuove funzionalità, tra cui miglioramenti al suono del controller DualSense, interazioni con lo schermo condiviso e regolazione della luminosità della spia di accensione della console PS5. Per sapere tutto nel dettaglio, basta seguire questo link.