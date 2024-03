Black Myth: Wukong sarà localizzato in italiano

Black Myth: Wukong, sviluppato e pubblicato da Game Science, avrà i sottotitoli in italiano. A darne conferma è la pagina Steam, promettendo testi e sottotitoli in italiano. In precedenza, il team aveva dichiarato che non ci sarebbe stata la nostra lingua.









Black Myth: Wukong è un RPG d’azione che attinge dalla mitologia cinese. Vestendo i panni del Predestinato, il giocatore si avventurerà per un viaggio ricco di sfide e portenti, in scoprirà la verità che si celerà dietro una misteriosa leggenda del passato.