Secondo quanto riportato sulle colonne di Bloomberg da Takashi Mochizuki, Sony avrebbe sospeso la produzione di PS VR2 a causa delle troppe scorte invendute. La testata cita fonti anonime vicine alla società giapponese a conoscenza dei piani di produzione della stessa.

Dal lancio avvenuto lo scorso febbraio, infatti, Sony avrebbe prodotto oltre due milioni di visori. Tuttavia, dopo un buono slancio iniziale, le vendite sarebbero andate via via rallentando fino quasi ad appiattirsi. Da qui il surplus di scorte invendute e la conseguente decisione di sospendere la produzione, perlomeno momentaneamente.

La situazione per la società nipponica potrebbe migliorare in futuro, quando PS VR2 diventerà compatibile con i PC. La svolta è stata annunciata il mese scorso proprio da Sony, probabilmente per provare a piazzare qualche visore in più.