We Long: Fallen Dynasty, oltre 5 milioni di giocatori in tutto il mondo

Wo Long: Fallen Dynasty, sviluppato da Team Ninja, celebra il risultato dei 5 milioni di giocatori in tutto il mondo. L’opera, ambientata in Cina durante il periodo dei Tre Regni, è un Action RPG à la NioH, l’altra grande opera del team giapponese, che a breve pubblicherà Rise of the Ronin, in arrivo il prossimo 22 marzo con Dragon’s Dogma.









I giocatori devono difendersi dall’attacco di creature mortali e soldati nemici utilizzando l’arte della scherma basata sulle arti marziali cinesi tentando di soverchiare gli avversari risvegliando la forza interiore. Wo Long: Fallen Dynasty può riferirsi a un drago accovacciato ma anche a un eroe o a una persona di grande magnificenza, al momento ancora sconosciuta.