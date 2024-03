Classic Marathon arriva su Steam con la benedizione di Bungie

In attesa che Bungie rispolveri il franchise con un extraction shooter multiplayer, Classic Marathon sta per fare capolino su Steam con il beneplacito degli sviluppatori originali.

In realtà non si tratta di una nuova versione rimasterizzata dello sparatutto in soggettiva, bensì di un’incarnazione già giocabile da diverso tempo realizzata dal collettivo Aleph One, il quale ha sviluppato un motore open source appositamente per far girare Marathon sui sistemi operativi moderni. L’engine è basato sul codice sorgente di Marathon 2, che Bungie rese disponibile gratuitamente svariati anni fa. Di fatto, Classic Marathon è una versione ricreata da zero già scaricabile tramite il sito del collettivo, ma che sarà disponibile gratuitamente su Steam, sebbene non sia ancora stata annunciata la data di lancio.

“Sosteniamo la community di Marathon e siamo a favore dell’impegno di Aleph One nel portare il Marathon originale su PC, Linux e Mac affinché tutti possano giocarci, con tanto di multiplayer cross-platform,” ha dichiarato un portavoce di Bungie ai taccuini di PC Gamer. “Si tratta di un vero tributo al gioco originale!”