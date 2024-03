Alone in the Dark: ecco i requisiti della versione PC

THQ Nordic e Pieces Interactive hanno pubblicato i requisiti hardware ufficiali della versione PC di Alone in the Dark, nuova incarnazione di una delle saghe horror più famose in assoluto. In caso abbiate un PC modesto non c’è da temere, giacché pare che sia possibile fruire del gioco puntando su un livello di dettaglio più basso.

Di seguito riportiamo i requisiti completi.

Requisiti minimi (1080p / 30 fps)

Sistema operativo : Windows 10/11 64-bit

: Windows 10/11 64-bit Processore : Intel Core i3-8300 / AMD Ryzen 3 3100

: Intel Core i3-8300 / AMD Ryzen 3 3100 Scheda video : Nvidia GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 570

: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 570 RAM : 8GB

: 8GB Spazio su disco: 50 GB (SSD)

Requisiti consigliati (1080p / 60 fps)

Sistema operativo : Windows 10/11 64-bit

: Windows 10/11 64-bit Processore : Intel Core i5-12400 / AMD Ryzen 7 3700X

: Intel Core i5-12400 / AMD Ryzen 7 3700X Scheda video : Nvidia GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 XT

: Nvidia GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 XT RAM : 16GB

: 16GB Spazio su disco: 50 GB (SSD)

Requisiti consigliati (1440p / 60 fps)

Sistema operativo : Windows 10/11 64-bit

: Windows 10/11 64-bit Processore : Intel Core i7-12700F / AMD Ryzen 7 5700X

: Intel Core i7-12700F / AMD Ryzen 7 5700X Scheda video : Nvidia GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6700 XT

: Nvidia GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6700 XT RAM : 16GB

: 16GB Spazio su disco: 50 GB (SSD)

Requisiti ultra (4K / 60 fps)

Sistema operativo : Windows 10/11 64-bit

: Windows 10/11 64-bit Processore : Intel Core i5-13600KF / AMD Ryzen 5 7600

: Intel Core i5-13600KF / AMD Ryzen 5 7600 Scheda video : Nvidia GeForce RTX 4070 Ti / AMD Radeon RX 7900 XT

: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti / AMD Radeon RX 7900 XT RAM : 32GB

: 32GB Spazio su disco: 50 GB (SSD)

Alone in the Dark sarà disponibile dal 20 marzo non solo su PC, ma anche su PS5 e Xbox Series X|S.