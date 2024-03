Lightyear Frontier è da oggi disponibile su Xbox Game Pass

Lightyear Frontier, sviluppato da FRAME BREAK e pubblicato da Amplifier Studios, è ora disponibile nel servizio in abbonamento di Microsoft, sia su Xbox che PC. Il titolo, in tal senso, è al momento in Accesso Anticipato, ora disponibile anche su PC (Steam).









Lightyear Frontier è un avventura agricola open-world in una remota galassia lontana lontana. Il giocatore salirà a bordo del suo versatile robot, coltivando prodotti alieni, creando una fattoria ed esplorando la natura selvaggia con tre amici su un pianeta lontano.