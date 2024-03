Il reboot di Marathon ha un nuovo game director

Cambio al vertice per Marathon: il reboot del celebre sparatutto targato Bungie ha un nuovo game director. In realtà l’avvicendamento è avvenuto ben nove mesi fa, tuttavia è stato reso di pubblico dominio solamente in queste ore.

Joe Ziegler, precedentemente game director di Valorant, è passato al timone di Marathon annunciando il passaggio di testimone sui social. “Durante gli ultimi nove mesi ho lavorato a Marathon in veste di game director,” ha dichiarato Ziegler. “Stiamo ancora cucinando, ma non vedo l’ora di condividere con voi più informazioni sul gioco man mano che ci avvicineremo alla release.”