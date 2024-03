GOG stringe una partnership con Amazon Luna

GOG ha annunciato di aver stretto una partnership con Amazon Luna per offrire i giochi del suo catalogo sul servizio di streaming.

Ciò significa che chiunque abbia acquistato dei videogiochi su GOG potrà fruirne in streaming tramite il servizio Luna, senza costi aggiuntivi, a patto che quei determinati videogiochi siano presenti nel catalogo della piattaforma di Amazon. Inoltre, questi giochi supporteranno le varie feature del client GOG Galaxy 2.0 anche via streaming: tra queste caratteristiche aggiuntive citiamo gli achievement e i salvataggi in cloud.

Non è tutto, però, giacché la collaborazione tra le due piattaforme vale anche all’inverso: acquistando un videogioco su Luna, quel prodotto verrà aggiunto anche alla propria libreria su GOG, sempre a patto che il prodotto sia presente in entrambi i cataloghi. Ricordiamo, infine, che Amazon Luna è disponibile da qualche mese anche in Italia.