Dragon Ball: Sparking! ZERO si mostra in un video gameplay

Jun Furutani, il Producer di DRAGON BALL: Sparking! ZERO, ha svelato maggiori dettagli sulle meccaniche del nuovo titolo dedicato al mondo creato da Akira Toriyama. DRAGON BALL: Sparking! ZERO non solo riporta indietro ma sembra migliorare elementi del gameplay per cui il franchise è conosciuto ed è amato dagli appassionati, rendendo le battaglie ancora più spettacolari, veloci, emozionanti e vicine all’anime. Feature evolute, come “Skill Count”, “Revenge Counter, “Vanishing Assault” sono state aggiunte, dando la possibilità ai giocatori di contrattaccare gli avversari e aggiungere maggiore strategia ai combattimenti.









l nuovo trailer svela anche 11 nuovi personaggi che si uniscono al roster, questa volta focalizzati sulla fondamentale discussione “Velocità contro Forza”:

Super Trunks

Master Roshi, Max Power

Nappa

Burter

Jeice

Super Saiyan Broly (Full Power)

Hit

Super Saiyan Kale (Berserk)

Toppo

Dyspo

Kakunsa.