Lies of P: oltre 7 milioni di giocatori per l'action RPG

Lies of P, sviluppato e pubblicato da NEOWIZ, celebra il traguardo degli oltre 7 milioni di giocatori tra PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e PC. La produzione, ispirata al Pinocchio di Collodi, è stata recensita dal nostro Marco Brom proprio qua.









All’interno dell’opera, s’impersonifica Pinocchio, il burattino creato da Geppetto che rimane intrappolato in una rete di bugie, con mostri inimmaginabili e personaggi inaffidabili che si frappongono tra te e gli eventi che si sono abbattuti sul mondo di Lies of P. In questo action RPG, il giocatore dovrà adattarsi per affrontare orrori indicibili, districare gli insondabili segreti delle élite della città e scegliere se affrontare i problemi con la verità o con le menzogne, per superarli nel viaggio per ritrovare te stesso.