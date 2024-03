Battle Crush: al via un nuovo beta test globale

NCSoft ha dato il via al secondo beta test globale di Battle Crush, il picchiaduro d’azione multiplayer in cui i giocatori combattono per essere gli ultimi a sopravvivere su campi di battaglia sempre più piccoli e pieni di nemici.

Già accessibile su PC (via Steam) e dispositivi mobili Android, il beta test globale permette agli interessati di provare direttamente il gameplay di Battle Crush, che a quanto affermato dagli sviluppatori è stato notevolmente migliorato grazie al feedback della prima beta. Tra gli aggiornamenti più importanti segnaliamo un controllo migliorato del PC tramite tastiera e mouse, un’interfaccia utente della lobby ridisegnata per un’interazione fluida, un sistema di ricompense che rende la sconfitta dei nemici ancora più soddisfacente e facilita la difficoltà di gestione della resistenza.

Segnaliamo che la beta di Battle Crush sarà disponibile fino alle 7:00 (ora italiana) del 28 marzo. Il lancio della versione completa del gioco è invece previsto nella prima metà del 2024.