Marvel's: Rise of Hydra annunciato, ecco il trailer

Sviluppato da New Media e da Marvel’s Games, Marvel: Rise of Hydra è stato annunciato oggi con una data d’uscita fissata per il 2025. L’ambientazione, di sicuro particolareggiata considerando il periodo storico, vedrà Captain America affrontare l’Hydra, la divisione scientifica del Terzo Reich guidata da Teschio Rosso. Ancora non si sa molto della storia, nonostante il trailer in Unreal Engine 5, pubblicato alcune ore fa.









Marvel’s: Rise of Hydra includerà, tuttavia, ben quattro personaggi giocabili: Steve Rogers, alias Captain America; Azzurri, il nonno di T’challa, Gabriel Jones e Nanali, una spia del Wakanda. Un videogioco certamente inedito che potrebbe far dimenticare il contestato Marvel’s Avengers.