Still Wakes the Deep: annunciata la data di uscita

The Chinese Room e Secret Mode hanno annunciato la data di uscita di Still Wakes the Deep in occasione del Future Games Show Spring Showcase 2024.









Il video mette in mostra la piattaforma petrolifera Beira D al largo delle coste scozzesi. Qui i giocatori dovranno districarsi tra i vari orrori che vi dimorano, mentre la piattaforma affonda nelle profondità dell’oceano. Nei panni di un lavoratore in servizio sulla piattaforma, infatti, dovremo cercare i membri dell’equipaggio e aiutarli a mettersi in salvo.

Still Wakes the Deep sarà disponibile dal 18 giugno su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S. Inoltre, il gioco sarà incluso sin dal lancio nel catalogo del servizio Game Pass.