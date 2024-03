Toys for Bob e Xbox sarebbero al lavoro su un nuovo videogioco

Dopo essere tornata indipendente, Toys for Bob si è subito messa al lavoro su un nuovo videogioco, il quale dovrebbe essere prodotto direttamente da Xbox.

Secondo quanto riportato da Eurogamer, infatti, lo studio che negli ultimi anni si è occupato di Crash Bandicoot e Spyro avrebbe raggiunto un accordo con Microsoft per la realizzazione di un nuovo progetto. L’intesa era stata già ipotizzata qualche settimana fa, proprio all’indomani dell’annuncio della separazione da Activision Blizzard King, ma adesso pare che l’accordo sia stato finalizzato.

Mancherebbe solo l’ufficialità, dunque, mentre sul nuovo progetto vige lo stretto riserbo: sappiamo solamente che dovrebbe essere un videogioco in linea con quanto già creato da Toys for Bob in passato.