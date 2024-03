Soulframe torna a mostrarsi in un trailer di gameplay

In occasione del PAX East 2024 che si è tenuto lo scorso weekend, Digital Extremes ha diffuso un nuovo trailer di Soulframe che mostra varie sequenze di gameplay inedite.









Il video mette in mostra l’ambientazione fantasy dell’action RPG free-to-play degli autori di Warframe, illustrando sequenze in cui il personaggio agisce sfruttando la furtività, altre in cui combatte contro vari nemici in corpo a corpo, altre ancora impugnando arco e frecce.

Purtroppo non sono stati rivelati ulteriori dettagli su Soulframe, pertanto non sappiamo né quando uscirà, né su quali piattaforme verrà reso disponibile. È molto probabile che maggiori informazioni vengano annunciate durante il consueto TennoCon in programma questa estate.