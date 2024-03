Demon's Mirror, disponibile la demo

BE-Rad Entertainment ha annunciato che Demon’s Mirror è ora giocabile gratuitamente come parte del Deckbuilders Fest di Steam che si svolge da oggi fino al 1 aprile. I giocatori possono provare la demo gratuita oggi, ed è anche stato pubblicato un trailer che mostra l’innovativo sistema di battaglia per manipolazione del campo di battaglia, in un sistema rogulike da scoprire.











I giocatori affronteranno dei combattimenti a turni con letali in scenari imprevedibili che cambiano a run. La sopravvivenza nello specchio di Demon dipende dal padroneggiare l’equilibrio strategico tra le carte da gioco e il concatenamento delle piastrelle esagonali proposte. Insomma, un mix di strategia e roguelike à la Tamarak Trail.