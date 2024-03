Sky: Children of the Light in uscita su Steam in Early Access

Dopo essere approdato su dispositivi mobili e console, Sky: Children of the Light sta per fare capolino in Early Access anche su PC tramite Steam. Lo ha annunciato oggi thatgamecompany, rivelando che il gioco sarà disponibile il prossimo 10 aprile.

L’Early Access di Sky: Children of the Light garantisce l’accesso alla versione completa del gioco, tuttavia alcune funzionalità aggiuntive specifiche per la versione PC verranno implementate in un secondo momento. Tra queste feature citiamo l’integrazione con Steam (amici, obiettivi e Remote Play), ma anche varie opzioni grafiche aggiuntive. Il periodo di Accesso Anticipato verrà impiegato anche per ottimizzare al meglio il gioco sulla base dei feedback dei giocatori.