TopSpin 2K25: svelato il gameplay

TopSpin 2K25, sviluppato da Hangar 13 e pubblicato da 2K Games, si mostra in un video gameplay dedicato alle principale meccaniche di gioco. Il nuovo episodio, che arriverà il prossimo 23 aprile 2024, propone uno sportivo interamente dedicato al tennis.









La produzione, ricordiamo per gli appassionati e non, verrà pubblicata su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Dal gameplay trailer si evince che sarà disponibile un vasto roster di giocatori nonché innumerevoli attività di gioco.