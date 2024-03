Marvel Rivals: ecco l'annuncio ufficiale con trailer

Sviluppato da NatEase e pubblicato da Marvel Games, il nuovo Marvel Rivals è stato annunciato ques’oggi, a sorpresa, su PC (Steam ed Epic Games) con un trailer dedicato. Si tratta di un action shooter multigiocatore, con elementi tipici e già conosciuti in Overwatch, il titolo di Blizzard Entertainment.









Marvel Rivals offre possibilità strategiche illimitate e un gameplay dinamico. I giocatori esploreranno nuovi mondi e sfide, dove volti familiari diventeranno nuovi nemici mentre gli ex nemici diventeranno i più grandi alleati. Il trailer mostra l’attuale roster del gioco, con i seguenti supereroi e supercriminali in mostra: Black Panther, Doctor Strange, Groot, Hulk, Iron Man, Loki, Luna Snow, Magik, Magneto. Mantis, Namor, Peni Parker, Rocket Raccoon, Scarlet Witch, Spider-Man, Storm, Star-Lord e The Punisher.