PlayStation Plus Premium: al via la prova di due ore per Persona 5 Tactica e Dakar Desert Rally

PlayStation Plus Premium, una delle opzioni più gettonate dell’abbonamento di PlayStation, accoglie quest’oggi due nuovi videogiochi per la prova di due ore dedicata ad alcune delle opere recenti, e non solo. In questa occasione, infatti, si tratta di Persona 5 Tactica e di Dakar Desert Rally, due produzioni diverse ma comunque tutte da scoprire, specie l’opera di Atlus, uno spin-off dell’opera principale (qua la nostra recensione di Persona 5 Tactica).

Persona 5 Tactica trasporterà i giocatori in un nuovo approccio ludico e narrativo, abbandonando la classica formula JRPG per abbracciarne una completamente diversa, più vicina a opere come XCom, mentre Dakar Desert Rally condurrà i giocatori a contendersi le vittorie sullo sterrato. Inoltre, a breve si aggiungeranno i nuovi videogiochi di PlayStation Plus, tra cui il recente Immortals of Aveum.