Street Fighter 6: al via l'evento in collaborazione con Monster Hunter

Street Fighter 6, sviluppato e pubblicato da Capcom, è ora disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Capcom, dopo aver lanciato negli ultimi giorni il nuovo Dragon’s Dogma 2 (qua la nostra recensione), superando il primo recorddi vendite, ha da quest’oggi reso disponibile l’evento in collaborazione con Monster Hunter per gli appasionati del franchise.









I contenuti aggiuntivi in arrivo con quest’ultimo aggiornamento includono:

Il classico gioco arcade “Magic Sword” sbarca nel Battle Hub Game Center come ricompensa premium sbloccabile.

In occasione del compleanno di Kimberly e JP, i giocatori potranno festeggiare insieme a loro con l’opportunità di ottenere Drive Tickets e Kudos bonus e di partecipare ai tornei specifici dei personaggi.