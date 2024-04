Windblown si mostra in un video gameplay

Windblown, sviluppato e pubblicato da Motion Twin, gli autori dell’apprezzato Dead Cells, si mostra in un nuovo video gameplay. L’accesso anticipato, stando alle parole del team di sviluppo, arriverà quest’anno. Saltando con velocità attraverso vaste isole celesti in continua evoluzione, il giocatore userà una varietà di armi potenti per distruggere le Sentinelle, letali servitori del Vortex.









Dal primo salto nel bioma Autunno e oltre, il giocatore dovrà superare innumerevoli avversari e raccogliere armi, gingilli, regali e pesci che lo aiuteranno a liberare il pieno potenziale del Saltatore. Il lancio in Accesso Anticipato è previsto per la fine dell’anno, e lo sviluppo di Windblown prevede un coinvolgimento attivo della comunità del gioco.