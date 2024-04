Ubisoft Forward: l'edizione 2024 si terrà a giugno

L’E3 sarà anche morto per sempre, ma ciò non significa che gli eventi estivi dei grandi publisher debbano fare la stessa fine. A tal proposito, l’Ubisoft Forward tornerà il prossimo 10 giugno.

Il consueto evento del publisher francese verrà trasmesso in diretta da Los Angeles, come annunciato dalla stessa società d’Oltralpe via social. Nel corso dell’edizione 2024 dell’Ubisoft Forward verranno annunciati nuovi videogiochi, ma sarà anche l’occasione giusta per scoprire ulteriori dettagli sui titoli già noti.