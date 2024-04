Licenziamenti in Relic Entertainment dopo l'indipendenza da SEGA

Ad appena una settimana dall’annuncio dell’indipendenza da SEGA, Relic Entertainment ha licenziato una quarantina di dipendenti (41 per la precisione).

Ne ha dato notizia l’external development producer Robyn Smale, che ha dichiarato via social che i tagli sono stati effettuati per dare una chance a Relic “di sopravvivere in un settore estremamente volatile“.

Non è la prima volta che Relic Entertainment viene colpita da licenziamenti di massa: già lo scorso maggio vennero tagliati ben 121 posti di lavoro, quando lo studio canadese era ancora di proprietà di SEGA.