Microids annuncia l'RPG tattico Flint: Treasure of Oblivion

Microids ha presentato Flint: Treasure of Oblivion, un nuovo RPG tattico con ambientazione piratesca sviluppato da Savage Level, alla sua opera prima.









Nel gioco seguiremo le avventure del Capitano Flint, del suo vicecomandante Billy Bones e della sua ciurma di vecchi marinai alla ricerca di un tesoro leggendario che promette libertà e fortuna. Con una narrazione originale che utilizza i fumetti tradizionali come mezzo narrativo, l’opera prima di Savage Level invita i giocatori a immergersi in un’avventura piratesca storicamente accurata e condita di fantasia.

“Flint: Treasure of Oblivion è un’occasione per noi di sviluppare un gioco in un universo che ci ha sempre appassionato. Questo gioco ci dà la possibilità di informare il grande pubblico su cosa sia stata realmente la pirateria, spesso rappresentata in modo caricaturale e sbagliato. Flint: Treasure of Oblivion è il culmine di un processo di ripensamento volto a superare i cliché della narrazione nei videogiochi. Con questo titolo, proponiamo un modo originale di raccontare storie attraverso il medium del fumetto e cogliamo l’occasione per mettere in luce i fumetti franco-belgi che ci hanno fatto sognare fin dalla nostra infanzia“, affermano Aurélien e Maxime Josse, fondatori di Savage Level.

Il gioco offre avventura, ma anche profondità strategica grazie alle sue meccaniche di combattimento a turni, rinfresca inoltre le basi del genere attingendo alle meccaniche dei giochi di ruolo e dei giochi da tavolo, in particolare attraverso i tiri di dado. Quando i giocatori compongono il loro equipaggio, ogni membro possiede abilità uniche da utilizzare, che permettono di adattare la strategia al proprio stile di gioco. Durante le fasi tattiche, i giocatori possono usare carte abilità e caratteristiche per migliorare i membri dell’equipaggio e ottenere un vantaggio sugli avversari.

Flint: Treasure of Oblivion sarà disponibile su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S nel corso del quarto trimestre del 2024.