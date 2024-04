Rami Ismail cede la sua quota di Vlambeer a Jan Willem Nijman

Dopo ben quattro anni di inattività, Vlambeer sta per tornare operativo in seguito alla cessione delle quote societarie di Rami Ismail nelle mani di Jan Willem Nijman. I due co-fondatori dello studio olandese si sono accordati affinché quest’ultimo diventi l’unico proprietario della società.

In un post pubblicato sul suo sito, Rami Ismail ha dichiarato che il suo futuro come sviluppatore di videogiochi “risiede in alcuni progetti abbastanza diversi che stanno prendendo forma e che non si adattano più all’estetica e al marchio che Vlambeer ha curato con tanta attenzione nel corso degli anni“. Per questo motivo, e anche per garantire un futuro più sostenibile a Vlambeer, Ismail ha venduto la sua quota a Nijman.

Dal canto suo, Nijman si è detto entusiasta di essere l’unico proprietario dello studio di sviluppo. Intervenendo sui social, Nijman ha fatto sapere che presto riprenderà i lavori su Ultrabugs, ma ciò avverrà solo dopo che un altro progetto non ancora annunciato a cui sta lavorando verrà completato. Inoltre, Nijman si è impegnato a preservare i videogiochi sviluppati da Vlambeer affinché rimangano sempre giocabili in futuro.

Ricordiamo che Vlambeer nacque nel 2010 quando Ismail e Nijman sfornarono Super Crate Box, dopodiché il duo ha pubblicato molti altri titoli di successo, tra cui citiamo Serious Sam: The Random Encounter, Ridiculous Fishing, Luftrausers e Nuclear Throne. Lo studio cessò ogni attività nel 2020, nel giorno del decimo anniversario della sua fondazione, rimanendo comunque formalmente aperto.