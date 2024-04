The Crush House è il nuovo videogioco di Nerial e Devolver Digital

Devolver Digital e Nerial, lo studio di Reigns e Card Shark, hanno svelato The Crush House. Si tratta di un nuovo videogioco che ci trasporterà dietro le quinte di un reality show sentimentale di fine anni Novanta.









Nel gioco vestiremo i panni di Jae, una giovane ragazza che ha appena ottenuto il lavoro dei suoi sogni. Dovrà infatti occuparsi del casting, delle riprese e della produzione di ogni stagione di The Crush House, catturando tutto il dramma, gli scontri, la tensione e il romanticismo nell’iconica villa di Malibu in cui è ambientato lo show. Bisognerà tenere sempre a mente che le richieste del pubblico devono essere soddisfatte, pena la cancellazione del reality show.

Prima di ogni stagione sarà essenziale selezionare i membri del cast, cercando di mettere sotto lo stesso tetto personalità in conflitto tra loro in modo tale da garantire al pubblico quella buona dose di tensione utile a far schizzare verso l’alto l’audience. Durante lo show, poi, bisognerà filmare ciò che accade nella villa, senza farsi sfuggire nulla. Di notte, quando le telecamere si spengono però, Jae potrà conversare segretamente con i concorrenti per scoprire i misteri che si celano dietro il reality.

The Crush House sarà disponibile entro fine anno su PC tramite Steam.