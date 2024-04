Sea of Thieves: in arrivo la closed beta su PlayStation 5

Sea of Thieves, sviluppato da Rare Studios e pubblicato da Microsoft, si prepara a sbarcare anche su PlayStation dopo l’arrivo di Pentiment, l’opera di Obsidian Entertainment disponibile anche su Nintendo Switch. Il multigiocatore a tema piratesco, in arrivo a fine aprile sulla nuova ammiraglia Sony, potrà essere scoperto dagli utenti PlayStation in una closed beta dedicata, fissata per il 12 aprile, destinata a coloro che hanno preordinato la Standard, la Deluxe e la Premium Edition.









L’opera, giocabile anche su Xbox Game Pass, è stata un’esclusiva Microsoft fino alle ultime decisioni attuate da Phil Spencer, con la decisione di portare alcune proprietà anche sulle piattaforma dei rivali. Sea of Thieves, in tal senso, è una produzione che potrebbe fare gola agli appassionati dei pirati, poiché ricco anche a eventi dedicati ad alcuni fra i pirati più famigerati.