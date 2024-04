Front Mission 2 Remake: annuncio con data d'uscita, disponibile la demo su Steam

Front Mission 2 Remake, sviluppato da Storm Trident e pubblicato da Forever Entertainment, arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, con la data d’uscita fissata per il prossimo 30 aprile 2024. L’opera è ora disponibile su Nintendo Switch.









Ash, un soldato dell’OCU, riesce a sopravvivere alla battaglia che ne consegue, ma l’Alordesh viene completamente occupato dall’Esercito rivoluzionario. Ash e i suoi compagni di squadra sopravvissuti cercano così di farsi strada nel caos dell’Alordesh nel tentativo di lasciare il paese. Tuttavia, scoprono molto presto che dietro al colpo di stato si nasconde un’enorme cospirazione.