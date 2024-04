The Plucky Squire: ecco ulteriori opzioni multilingua

All Possibile Futures e Devolver Digital hanno rilasciato quest’oggi ulteriori informazioni su The Plucky Squire, il nuovo titolo a base di carta e matita che racconta le vicende di Pennino, il protagonista dell’esperienza. In tal senso, l’opera includerà le seguenti lingue:

Il gioco ora ha tradotto i titoli in francese (Le Vaillant Petit Page), tedesco (Der Kühne Knappe), spagnolo (El Escudero Valiente), portoghese brasiliano (O Escudeiro Valente) e russo (ОТВАЖНЫЙ ПАЖ). Per una sfida e una giocabilità extra, i giocatori possono giocare in tutte le lingue.









Il coraggioso scudiero segue le magiche avventure di Jot e dei suoi amici, personaggi dei libri di fiabe che scoprono un mondo tridimensionale al di fuori delle pagine del loro libro. Quando il malvagio Humgrump si rende conto di essere il cattivo del libro – destinato a perdere la sua battaglia contro le forze del bene per tutta l’eternità – caccia l’eroico Jot dalle sue pagine e cambia la storia per sempre. Jot dovrà affrontare sfide diverse da qualsiasi cosa abbia mai visto se vuole salvare i suoi amici dalle forze oscure di Humgrump e ripristinare il lieto fine del libro. L’opera, inoltre, sbarcherà su PC, PlayStation 5, Nintendo Switch e Xbox Series X|S.