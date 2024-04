Granblue Fantasy: Relink, disponibile l'aggiornamento

Sviluppato da Cygames, Granblue Fantasy: Relink si è aggiornato quest’oggi con la patch 1.12. Le novità sono relegate unicamente sullo sviluppo di nuove ricompense ottenibili all’interno della produzione, recensita su TGM dal nostro Dan Hero.









Il cambiamento delle ricompense riguarda la missione The Final Vision, in cui ora è possibile ottenere più facilmente Tears of the Apocalypse e Dark Residue. Granblue Fantasy: Relink è ambientato nel mondo celeste, un regno di cieli sconfinati punteggiati da una miriade di isole fluttuanti.