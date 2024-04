Gearbox Publishing cambia nome in Arc Games

In seguito alla cessione di Gearbox Entertainment avvenuta un paio di settimane fa, Gearbox Publishing è rimasta nelle mani di Embracer Group, per questo motivo la holding svedese ha deciso di rinominare l’etichetta di publishing in Arc Games.

“Siamo entusiasti di annunciare che ora ci chiamiamo Arc Games!” si legge nella breve nota pubblicata sul sito ufficiale. “Siamo lo stesso team di videogiocatori che hanno pubblicato molti franchise tra cui la serie di Remnant, Have a Nice Death, Star Trek Online e Neverwinter. Non vediamo l’ora di offrirvi molti altri titoli entusiasmanti come Gigantic: Rampage Edition, Hyper Light Breaker e altri videogiochi da annunciare.”

Non è la prima volta che l’etichetta cambia nome: essa infatti è stata acquisita da Embracer nel 2021 come parte di Perfect World Entertainment, poi rinominata in Gearbox Publishing, e infine Arc Games in questi giorni.