Disney Epic Mickey: Rebrushed si mostra in un nuovo gameplay trailer

Disney Epic Mickey: Rebrushed, sviluppato da Purple Lam e pubblicato da THQ Nordic, si mostra con un nuovo gameplay trailer. La produzione, in uscita su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch, è in arrivo nel corso del 2024.









Disney Epic Mickey: Rebrushed porta la magia Disney in un vivace mondo platform 3D. In questo splendido remake, Topolino dovrà affrontare un viaggio epico attraverso Rifiutolandia, una terra popolata da personaggi Disney ormai dimenticati.