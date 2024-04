World of Warships: al via la collaborazione con Marco Materazzi

Wargaming, sviluppatore e publisher di World of Warships, annuncia quest’oggi l’arrivo dell’ex calciatore della Nazionale italiana Marco Materazzi, sbarcando oggi nel titolo free-to-play a base navale. Oltre a una speciale toppa italiana e a numerosi bonus economici, i giocatori potranno aggiungerlo al proprio roster di comando completando una serie di missioni in combattimento.









Christian Bergmann, Regional Publishing Director di World of Warships, ha dichiarato: “Siamo incredibilmente grati di aver avuto l’opportunità di lavorare con Marco per questa fantastica collaborazione all’interno di World of Warships. Permettere a tutti i nostri giocatori, e agli italiani in particolare, di essere accompagnati da una vera e propria leggenda che darà voce alle loro azioni mentre sono al comando delle oltre 40 navi italiane che abbiamo in-game è davvero entusiasmante. Con una carriera prestigiosa alle spalle, e avendo comandato il reparto difensivo della sua squadra per molti anni, siamo esaltati all’idea che i giocatori potranno utilizzare le incredibili capacità di questo nuovo Capitano!”.