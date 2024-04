Warhorse Studios sta per annunciare un nuovo videogioco

Warhorse Studios, la software house che ha dato i natali a Kingdom Come Deliverance, è in procinto di annunciare un nuovo videogioco.

L’annuncio (dell’annuncio) è stato dato nelle scorse ore tramite un messaggio diffuso via social. Qui leggiamo che la presentazione di questo nuovo progetto avverrà giovedì 18 aprile alle 20:00 (ora italiana), tuttavia non si conoscono ulteriori dettagli a riguardo. L’immagine a corredo mostra una persona a cavallo, quindi possiamo ipotizzare che si tratti ancora una volta di un videogioco ad ambientazione medievale.

Non ci resta che attendere qualche altro giorno per scoprire a cosa stia lavorando Warhorse Studios. Che si tratti di Kingdom Come Deliverance 2? O magari un progetto completamente diverso?