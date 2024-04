Dead Space: il franchise sarebbe stato accantonato da EA

Dopo la pubblicazione del remake di Dead Space avvenuta lo scorso anno, in molti avrebbero sperato in un revival della saga survival horror. Purtroppo tali speranze difficilmente troveranno riscontro nella realtà dal momento che pare che Electronic Arts abbia accantonato nuovamente il franchise.

Stando a quanto riportato da Jason Schreier su Bloomberg, infatti, un gruppo di persone all’interno di Motive Studio si sarebbe messo immediatamente al lavoro su un nuovo capitolo della serie non appena terminato lo sviluppo del remake. I lavori sarebbero durati diversi mesi durante i quali sarebbero state concepite varie idee, tuttavia nessuno di questi pitch sarebbe stato approvato da Electronic Arts. La motivazione alla base di questa decisione sarebbe da ricercarsi nelle vendite al di sotto delle aspettative fatte registrare dal remake di Dead Space.

Invece il personale di Motive Studio è stato messo al lavoro non solo sul videogioco dedicato ad Iron Man, ma anche sulla serie di Battlefield, come annunciato ufficialmente pochi giorni fa. A quanto pare le speranze che un nuovo Dead Space veda la luce in tempi relativamente brevi rimarranno vane.