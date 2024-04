Sviluppato da SHIFT UP Corporation e pubblicato da Sony PlayStation Studios, Stellar Blade si mostra in un nuovo trailer dedicato ai boss dell’opera. In uscita il prossimo 26 aprile 2024, ecco la nostra anteprima dedicata al titolo coreano.









EVE, in missione per la settima Unità aerea, giunge sul nostro pianeta,ormai desolamente distrutto, con una precisa missione: salvare l’umanità liberando la Terra dai Naytiba, le creature malvagie che l’hanno devastata. Tuttavia, nell’affrontare i Naytiba uno per uno e nel cercare di fare luce sul misterioso passato della civiltà umana, EVE si rende conto che la sua missione non è così semplice. In realtà, niente è come sembra…