Fallout: London, rinviata l'uscita della mod di Fallout 4

Team FOLON, il gruppo di sviluppatori volontari che sta realizzando Fallout: London, ha annunciato il rinvio della data di uscita di questa mod per Fallout 4.









Tramite il videomessaggio che abbiamo riportato qui in alto, il project lead Dean Carter ha fatto sapere che il rinvio è dovuto all’imminente pubblicazione di una nuova patch ufficiale di Fallout 4 che Bethesda pubblicherà il 25 aprile, esattamente due giorni dopo la datainizialmente prevista per il lancio di Fallout: London.

L’aggiornamento rischia di compromettere la stabilità della mod, per questo motivo il team si prenderà del tempo aggiuntivo per testare Fallout: London una volta pubblicata la patch e apportare le dovute correzioni. Per quanto riguarda le tempistiche, Dean Carter fa sapere che è impossibile stabilirlo prima della distribuzione della patch: potrebbe volerci poco tempo oppure, molto più probabilmente, sarà necessario lavorarci per qualche settimana.

Nel frattempo il franchise di Fallout sta godendo di una rinnovata popolarità grazie alla serie TV prodotta da Amazon, il che ha portato a un aumento considerevole del numero di giocatori su Steam per tutti i titoli della saga post-apocalittica.