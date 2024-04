Nintendo non sarà alla Gamescom 2024

Quando mancano alcuni mesi alla kermesse teutonica, Nintendo ha fatto sapere che non sarà presente alla Gamescom 2024.

La notizia è stata riportata sulle colonne di GamesIndustry, dove leggiamo le parole di un portavoce della Casa di Kyoto: “La Gamescom è un evento centrale nel calendario di Nintendo. Quest’anno, tuttavia, dopo un’attenta analisi, abbiamo deciso di non prendere parte all’evento di Colonia. Invece, i giocatori potranno provare i titoli per Nintendo Switch in altri eventi che si terranno in Germania.”

Non è la prima volta che la Grande N snobba la Gamescom: già nel 2022 fu assente, per poi tornare sullo showfloor l’anno seguente. Evidentemente, con Switch ormai nelle battute finali del suo ciclo vitale, Nintendo non ha molti titoli da presentare.