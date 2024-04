Planet of Lana è disponibile su PlayStation e Nintendo Switch

Sviluppato da Wishfully e pubblicato da Thunderful Group, Planet of Lana è disponibile da oggi su PlayStation 4, PlayStation e Nintendo Switch. Nella nostra recensione, pubblicata un anno fa, raccontavo Planet of Lana come una cinematic adventure tematicamente vicina a Limbo e Another World.









Un pianeta che un tempo era un luogo di imperturbabile equilibrio tra essere umano, natura e animali, si è trasformato in qualcosa di completamente diverso. La disarmonia che ha regnato sovrana per centinaia di anni si è infine concretizzata sotto forma di esercito senza volto: il viaggio che il giocatore percorrerà lo condurrà in luoghi fantastici e ameni.